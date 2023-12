Formel-1-Liveticker: Ohne neue Leute kein Erfolg bei McLaren 2023

Ein besonderes Wochenende

Franz Tost wurde zum Abschluss seiner Formel-1-Laufbahn natürlich auch nach den Highlights seiner Zeit in der Königsklasse befragt. Die Antwort fiel ihm schwer und am Ende dann doch nicht:



"Ein Highlight herauszupicken ist nicht so einfach, aber ich würde sagen, der erste Sieg mit Sebastian Vettel war wirklich so ein Highlight, denn das war ein harter Kampf. Ich erinnere mich daran, dass ich mit Gerhard Berger an der Boxenmauer saß und wir wussten, dass es am Samstag und Sonntag regnen könnte, das war am Freitag. Und dann sagte ich zu Gerhard: 'Ich verstehe nicht, warum die anderen nicht rausfahren.' Es ist nass und Monza unter nassen Bedingungen ist nicht so einfach, weil a) die Oberfläche in den verschiedenen Teilen der Strecke wechselt und b) im hinteren Teil von Lesmo 1, Lesmo 2, gibt es den Wald und das Wasser läuft nicht einfach ab. Wir sagten unseren Fahrern, sie sollten so viele Runden wie möglich drehen, um sich an die nasse Strecke zu gewöhnen."



"Als dann das Qualifying begann und der Regen stärker wurde, sah ich einige Autos, die mit den Intermediates rausfuhren, und ich sagte zu Gerhard: 'Vergiss sie, sie sind verloren'. Und sie waren verloren. Und dann das Rennen zu gewinnen, all das zusammen, das war wirklich ein Highlight, muss ich sagen."



Monza 2008, ein Grand Prix für die Ewigkeit!