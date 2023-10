Formel-1-Liveticker: Red Bull nimmt Sergio Perez in die Pflicht

Chandhok: Ricciardo-Rauswurf hat sich gelohnt!

Zur Erinnerung: McLaren musste den Vertrag von Daniel Ricciardo vorzeitig auflösen, um überhaupt ein freies Cockpit für Piastri zu haben. Eigentlich hätte der Routinier bei McLaren nämlich auch noch einen Kontrakt für 2023 gehabt.



In einer Kolumne für Sky erinnert Experte Karun Chandhok: "McLaren musste Daniel Ricciardo offensichtlich eine Menge Geld zahlen, damit er diese Saison nicht fährt." Das habe sich rückblickend allerdings gelohnt.



Denn: "Mit zwei Fahrern, die in die Punkte kommen, sollten sie vor Aston Martin kommen und ein zusätzliches Preisgeld in Höhe von 10 Millionen Dollar erhalten", erklärt er. In der WM liegt McLaren nur noch elf Punkte hinter Aston Martin.



Außerdem schreibt er über Piastri: "[Katar] war das Wochenende, an dem sich Oscar Piastri als einer der Top-Fahrer in der Startaufstellung etabliert hat." Er sei schon gespannt darauf, was der Australier in Zukunft leisten werde.



"Er war die ganze Saison über beeindruckend, aber es gab noch einige Schwächen, wie zum Beispiel seine Rennpace in Suzuka. Der Sieg am Samstag war toll gemanagt und seine Rennpace am Sonntag war sicherlich beeindruckend", so Chandhok.