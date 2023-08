Formel-1-Liveticker: Oscar Piastri "hat eine große Zukunft vor sich"

Oscar Piastri hat "hat eine große Zukunft vor sich"

Das glaubt zumindest Experte Timo Glock. Der schreibt in seiner neuen Kolumne für 'Sky': "Für einen Rookie, der das erste Mal in der Formel 1 in Spa-Francorchamps gefahren ist, war das sehr beeindruckend. Er hat eine große Zukunft vor sich und hat in der bisherigen Saison alles richtig gemacht."



"Das sieht man daran, dass er es selbst auf Rennstrecken, auf denen er mit einem Formel-1-Auto noch nicht unterwegs war, schafft, sich in kürzester Zeit an Lando Norris heranzuarbeiten. Spätestens im Qualifying ist er dann auf Augenhöhe", lobt Glock.



"Das macht er konstant und richtig gut. Er wird in der Zukunft mit Sicherheit einer sein, der mit Talent überzeugen wird und der Max Verstappen unter Druck setzen kann, wenn er die richtigen Möglichkeiten hat", glaubt der ehemalige Formel-1-Pilot.



"Auch wenn das Rennen für [ihn] nach der Kollision mit Carlos Sainz relativ schnell beendet war, setzte der Australier ein Ausrufezeichen in Belgien. Er hat sonst das gesamte Wochenende einen Top-Job gemacht und mit Speed überzeugt", so Glock.



Kann der Australier in Zukunft wirklich einer der ganz großen in der Formel 1 werden?