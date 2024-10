Formel-1-Liveticker: Perez bei Red Bull 2025 nicht gesetzt

Horner: Kostendeckel fördert Effizienz

Die Zeiten, in denen Formel-1-Teams mit Geld um sich werfen können, sind vorbei. Unter anderem habe Red Bull Adrian Newey auch deshalb nicht halten können, weil man ihm nicht das gleiche wie Aston Martin bieten konnte, betont Christian Horner.



"Der Deal, den er von Aston bekommen hat, [...], ist etwas, das hier ganz einfach nicht auf dem Tisch lag", so der Teamchef, der erklärt, dass er Newey seinen Wechsel, durch den er Teamanteile bei Aston Martin bekommt, "nicht verübeln" könne.



"Aber wir leben jetzt in einer Welt der Kostendeckelung, in der die Formel 1 ganz anders ist als noch vor fünf Jahren, wo wir 90 Prozent unserer Zeit damit verbringen, uns zu fragen: Was können wir uns innerhalb des Deckels leisten?"



"Bei 140 Millionen Dollar, die man ausgeben kann, muss jeder Penny sehr klug ausgegeben werden. Und natürlich haben die größeren Teams im Laufe der Jahre ein bisschen 'Fett angesetzt'. Der Kostendeckel hat also die Effizienz erhöht", so Horner.