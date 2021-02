04:34

Perez' erster Eindruck vom RB16B

Am Dienstag saß Sergio Perez erstmals in einem Red Bull, gestern Mittwoch durfte er dann in den neuen RB16B einsteigen - das Auto hat das Topteam am Dienstag präsentiert. Wie fühlte sich die erste Ausfahrt im neuen Dienstwagen an? Der Mexikaner schwärmt und verrät: "Ich kann das Potenzial erkennen."



Zuvor war er bereits im RB15 der Saison 2019 unterwegs, er hatte also schon eine Referenz. "Danach in mein Auto zu springen, jenes Auto, das ich dieses Jahr fahren werde, war unglaublich." Er habe die Weiterentwicklung vom RB15 hin zu RB16B spüren können, mehr Grip in allen Bereichen. "Ich bin nicht viel gefahren, aber ich kann bereits sehen, dass das Auto viel Potenzial hat."