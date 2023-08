Formel-1-Liveticker: Perez nicht mehr "tragbar" für Red Bull?

Geldstrafe für Ferrari und Verwarnung für Sainz

Und auch das dritte und letzte Urteil ist da. Sainz bekommt nur eine Verwarnung, dafür muss Ferrari 5.000 Euro zahlen. Von Sainz selbst haben wir ja schon gehört, dass das Team ihn nicht darüber informiert habe, dass Piastri neben ihm gewesen sei.



Deswegen bestraften die Rennkommissare auch Ferrari und nicht nur Sainz selbst. Die Verwarnung gibt es deshalb, weil der Spanier direkt nach links zog und ein Crash nur verhindert werden könnte, weil Piastri aufs Gras ging.



Ferrari muss derweil blechen, weil das Team nach Meinung der Stewards auch zu dem Zwischenfall beigetragen hat, weil man den Fahrer per Funk nicht über das andere Auto informierte. Hier die Begründung im Wortlaut:



"Sainz was exiting the pits and immediately moved to the racing line before turn 2. In doing so Piastri who was on track, had to take avoiding action and was partially forced off track and onto the grass. In the opinion of the Stewards this was a 'Potentially Dangerous' manoeuvre, and a crash was only avoided by the actions of Piastri."



"The Stewards listened to the radio of Bottas, who was the car that exited the pits immediately ahead of Sainz, and Bottas was given ample warning of Piastri approaching on the track. By comparison Sainz was warned not to cross the white line at the exit of the pits, and was not warned about Piastri until he was already alongside."



"Sainz explained that he had briefly caught sight of Piastri as he was rounding turn 1 at the pit exit and gauged that Piastri was on a slow lap. From then on he did not see Piastri because of the relative angle of the cars. He also explained that he was trying to get to the drying line as quickly as possible."



"While the Stewards understand this explanation, in their opinion, Sainz rapid move to the line, while unable to see a car that he knew was in the area created a 'Potentially Dangerous' situation. The Stewards also felt that the team contributed to this situation and therefore issue a team fine."