Melbourne-Freitag in der Analyse: Ferrari wittert "beste Chance" der Saison

Perez: Sicht ist immer noch schlecht

Bereits im vergangenen Jahr hatte Sergio Perez die schlechten Sichtverhältnisse in Australien kritisiert. Und auch ein Jahr später ist er weiterhin der Meinung, dass man so spät in Melbourne kaum fahren könne.



"Wie immer in Melbourne ist es ziemlich schwierig, vor allem am Nachmittag, allein schon wegen der Sicht. Es ist super schlecht, die Sonne scheint einem fast ins Gesicht. Es ist also wirklich schwer, etwas zu sehen", so Perez.



Das zweite Training wurde heute erst um 17:00 Uhr Ortszeit abgewunken, und auch morgen im Qualifying wird es wieder (mindestens) so lange gehen. Laut Perez ist das alles andere als optimal.



Verständliche Kritik, aber auf der anderen Seite würde für uns in Europa alles noch früher stattfinden, wenn man die Sessions weiter nach vorne ziehen würde ...