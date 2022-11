Formel-1-Liveticker: Pirelli hält trotz Kritik an Heizdeckenverbot 2024 fest

Noch ein Rennen auf amerikanischem Kontinent?

Mit drei Rennen in den USA und je einem in Kanada, Mexiko und Brasilien hat der amerikanische Kontinent in der kommenden Saison sechs Formel-1-Rennen. Doch Mexiko-Promoter Alejandro Soberon sieht noch Raum für ein weiteres.



"Wir lieben den Wettbewerb, er ist gut, denn er hält dich in Form und wach", sagt Soberon. "Drei Rennen in den USA, das war früher undenkbar. Heute sieht es sogar vernünftig aus." Und er sagt: "Ich persönlich glaube, dass es Platz für ein weiteres Rennen gibt."



Er sieht nicht, dass dafür ein Rennen in einer ähnlichen Zeitzone Platz machen müsste: "Es kann auch gegen eine andere Zeitzone antreten", meint er. "Wer wird also gefährdet sein, wie wettbewerbsfähig ist das Angebot? Es wird sehr interessant werden."