Formel-1-Liveticker: Pirelli-Reifentest mit Ferrari und Mercedes

Williams: Hatten gedacht, wir sind noch schlechter!

Mit nur einem Zähler liegt Williams aktuell auf dem letzten WM-Platz. "Es ist nicht so schlecht", sagt Dave Robson trotzdem über die aktuelle Performance und erklärt, dass man eigentlich erwartet hatte, 2023 noch weiter hinter der Spitze zu liegen.



"Es gibt einige Autos, die schneller sind als wir, das ist ganz klar. Aber nicht so sehr, wie wir es nach unseren Hochrechnungen von vor zwölf Monaten bis heute erwartet haben", verrät Robson.



Er gesteht: "Es fühlt sich ein bisschen seltsam an, das zu sagen, weil wir im Moment eindeutig nicht sehr gut sind." Aber gemessen an den Erwartungen, wie sich die anderen Teams weiterentwickeln, laufe es gar nicht so schlecht.



"Es sind Fortschritte zu erkennen. Das hat sich noch nicht in der Reihenfolge auf den Zeitenlisten niedergeschlagen", so Robson. Grundsätzlich seien die Rundenzeit von Williams aber keine Katastrophe.