Tsunoda: Zum ersten Mal in den USA

Der Japaner ist an diesem Wochenende zum ersten Mal in seinem Leben in Amerika. "Amerika gehörte immer zu den Ländern, die ich unbedingt besuchen wollte", verrät er. Die Königsklasse führt ihn nun erstmals dorthin. "Ich freue mich auf diese Reise", sagt er und erklärt in sportlicher Hinsicht, dass er von den sechs noch kommenden Strecken nur in Abu Dhabi schon einmal gefahren sei.



"Alle Strecken werden eine neue Erfahrung für mich sein - inklusive Austin an diesem Wochenende. Nach Istanbul verbrachte ich ein paar Tage im Simulator und bin auf der CoTA-Strecke gefahren. Es scheint ein interessanter Kurs mit vielen verschiedenen Kurvenarten zu sein. Dazu kommt der steile Anstieg zur blinden Kurve 1. Der erste Sektor ist wie eine Achterbahn", so Tsunoda.



Auch er wird am Freitag Bekanntschaft mit den Bodenwellen machen ...