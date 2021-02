08:22

Video: Der neue Red Bull unter der Lupe

Wir haben seit der Veröffentlichung der ersten Bilder natürlich an einer ersten Analyse des Red Bull RB16B gearbeitet. Meine Kollegen Christian Nimmervoll und Daniel Windolph haben dazu dieses Video gebastelt.



Du erfährst darin, was alles neu ist am Verstappen-Renner und was wir in dieser Woche noch von Red Bull erwarten dürfen. Viel Spaß!



