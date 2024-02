Formel-1-Liveticker: Präsentation des Red Bull RB20 für 2024

Haas: Reifenverschleiß beim Test im Fokus

Während wir noch auf den letzten Launch warten, hat Haas heute bereits verraten, mit welchem Lineup man in der kommenden Woche beim Test in Bahrain fahren wird. So werden sich Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen alle drei Tage teilen.



Hülkenberg ist am Mittwoch und Freitag jeweils am Nachmittag und am Donnerstag am Vormittag an der Reihe, der Teamkollege übernimmt den VF-24 jeweils in der anderen Hälfte des Tages.



Der neue Teamchef Ayao Komatsu hat zudem verraten, was beim Test im Fokus stehen wird. Er erinnert: "Wenn man sich unser Problem vom vergangenen Jahr anschaut, war es klar, dass wir am Sonntag einfach nicht in der Lage waren, die Reifen für 300 Kilometer zu managen."



"Darauf konzentrieren wir uns also", kündigt er an und ergänzt: "Unser Testprogramm in Bahrain ist voll und ganz darauf ausgerichtet, relevante Daten zu sammeln, damit unsere Ingenieure verstehen können, was mit dem Auto und den Reifen passiert."