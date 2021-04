02:36

ANZEIGE: So siehst Du das Training im Fernsehen!

RTL ist dieses Wochenende bekanntlich nicht dabei. Das heißt, dass es für Zuschauer in Deutschland nur eine legale Möglichkeit gibt, die Formel 1 live bei einem TV-Sender zu sehen. Um 12:30 Uhr geht's los mit dem Freien Training in Portimao. Wenn Du jetzt kurzentschlossen Lust hast, es live zu sehen, hol Dir ein Sky Ticket für unkompliziertes Livestreaming ohne Receiver!



Im Vorfeld dieses Wochenendes haben wir uns übrigens damit auseinandergesetzt, was die Stärken und Schwächen von Sky und RTL sind. Dabei ist dieses Diskussionsvideo entstanden, indem die zu Wort kommen, die das am besten einschätzen können: die Zuschauer.

Wer hat die besten Experten? Wo gibt's die besten Vorberichte? Was macht Sky besser als RTL? Wir haben die Zuschauer gefragt!