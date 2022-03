Formel-1-Liveticker: "Mehr als eine Anfrage" von neuen Formel-1-Teams

Die schlechtesten Teams der 1990er

Ich möchte diesbezüglich gerne die Fotostrecke der schlechtesten Teams der 90er-Jahre an Herz legen. Denn das war wirklich die Blütezeit der Katastrophenfälle.



Aber mal ehrlich gefragt: Machen solche Geschichten nicht irgendwie auch den Sport aus? Für mich persönlich schon. Ich nehme gerne das Beispiel aus dem Skispringen. Jeder Fan kennt dort "Eddie the Eagle". Er ist Kult, aber nicht wegen seiner sportlichen Erfolge - sondern eher seiner Nicht-Erfolge. Es gibt sogar einen Film über seine Geschichte.



Heutzutage dürfte jemand wie er gar nicht mehr mitmachen, und ähnlich ist es auch in der Formel 1. Das finde ich schade, denn häufig sind solche Geschichten interessanter als das, was vorne passiert. Zudem würden neue Teams auch mehr Fahrern die Chance auf die Formel 1 geben in einer Zeit, in der Milliardärssöhne etwa einige Plätze blockieren.



#10 Forti: Zwei Jahre lang ist Forti Teil der Formel-1-Geschichte, einen Eintrag in die Punkteliste gelingt dem Team aber nie. 1995 kann sich der Rennstall zwar für alle Grands Prix qualifizieren, das ist aber bereits der größte Erfolg der italienischen Mannschaft, die bis dahin in Nachwuchsserien unterwegs ist.