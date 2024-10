Formel-1-Liveticker: Ralf Schumacher sieht "schwere Zeit für Red Bull!"

Besonderer Weltmeistertitel

Am 04.10.1970 gewann Emerson Fittipaldi in Watkins Glen seinen ersten Grand Prix in der Königsklasse beim Großen Preis der USA. Er kam vor Pedro Rodriguez (BRM) und seinem Lotus-Ford-Cosworth-Teamkollegen Reine Wisell ins Ziel.



Weltmeister wurde an diesem Tag aber ein Fahrer, der zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben und Fittipaldis ehemaliger Teamkollege war: Jochen Rindt.



Grund dafür war, dass dem Belgier Jacky Ickx im Laufe des Rennens die Benzinleitung kaputtging und er so Rindt in der WM nicht mehr einholen konnte. Rindt, geboren in Mainz aber stets unter österreichischer Flagge gestartet, war in Monza tödlich verunglückt.



Rindt war der einzige Formel-1-Weltmeister, dem der Titel postum zugesprochen wurde. Den Pokal nahm damals seine Frau Nina in Empfang.