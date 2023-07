Formel-1-Liveticker: Rauswurf von de Vries "nicht gerade der feinste Stil"

Albon auf dem Weg zu Ferrari?

Die "Silly Season" bringt Alexander Albon aktuell mit Ferrari in Verbindung. Unsere italienischen Kollegen von 'Motorsport.com' haben Teamchef Frederic Vasseur einmal direkt darauf angesprochen, ob Albon in Zukunft einer für die Scuderia sein könnte?



"Ich weiß nicht, woher diese Story kommt", wundert sich Vasseur allerdings, auch wenn er gesteht, dass er und Albon "Freunde" seien. Denn Albon fuhr in der Vergangenheit bereits in der GP3 und Formel 2 für Vasseur.



2016 wurde er für das ART-Team in der GP3 sogar Vizemeister hinter Charles Leclerc. "Wenn mich ein Reporter fragt, ob Alexander aktuell einen guten Job macht, dann sage ich Ja", erklärt Vasseur.



"Aber das bedeutet nicht, dass ich an Alex interessiert bin. Ich glaube, er hat mit Williams auch schon einen Vertrag für 2024", so Vasseur. Helmut Marko erklärt zuletzt, dass Albon sogar bis 2025 an Williams gebunden sei.



Aber natürlich trotzdem ein gutes Zeichen für ihn, wenn er aktuell mit den Topteams in Verbindung gebracht wird.