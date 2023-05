Formel-1-Liveticker: Reaktionen auf Aston/Honda-Partnerschaft

Feiern von Tradition

Vor einigen Jahren hat McLaren mit der legendären Gulf-Lackierung den Großen Preis von Monaco zu einem Augenschmaus gemacht. Das 1:18-Modell von Lando Norris steht auch in meinem Regal.



In diesem Jahr wartet man wieder mit einer besonderen Lackierung auf. Die "Triple Crown" wird gefeiert, der Sieg bei den drei wichtigsten Autorennen der Welt: Indy 500, Großer Preis von Monaco und die 24 Stunden von Le Mans. McLaren zollt gleich allen drei Momenten Respekt an den kommenden beiden Wochenenden in Monaco und Spanien, denn das Auto wird dreigeteilt.



In der offiziellen Presseerklärung heißt es:



"Die Lackierung ist eine Hommage an McLarens Triple Crown, die drei prestigeträchtigsten Rennen im Motorsport: das Indy 500 1974 mit Johnny Rutherford, den Großen Preis von Monaco 1984 mit Alain Prost und die 24 Stunden von Le Mans 1995 mit JJ Lehto, Yannick Dalmas und Masanori Sekiya.



Auffällige Papaya-Elemente von McLarens erstem Indy 500-Sieger M16C/D bedecken anmutig das Heck des MCL60 von Lando Norris und Oscar Piastri, bevor sie auf eine scharfe, eisweiße Mitte treffen, die von Alain Prosts MP4/2, dem Sieger des Großen Preises von Monaco 1984, übernommen wurde. Die Frontpartie des Autos für den Großen Preis von Monaco 2023 ist in Schwarz gehalten, als Hommage an den F1 GTR, der die 24 Stunden von Le Mans bei McLarens erstem Versuch gewann."



In unserer Fotogalerie könnt ihr euch den MCL60 in seiner ganzen Dreifarbigkeit in Ruhe ansehen. Ich bin schon sehr gespannt, wie das Auto dann in der Realität auf der Strecke in Monaco aussehen wird.



Mir gefällt die Idee und die Umsetzung sehr gut, euch auch?