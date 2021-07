16:58

Schumacher: Deshalb inspiziert er andere Autos

Eines müssen wir jetzt auch noch aufklären: Denn am vergangenen Wochenende haben wir ein Video gesehen, wie sich Mick Schumacher im Parc ferme den McLaren genauer ansieht. Was hat es damit auf sich? "Das mache ich schon seit der Kartzeit."



Es sei immer gut zu wissen, wie die Reifen an den anderen Autos aussehen nach den Rennen. "Reifen sind wie ein offenes Buch. Sie zeigen jeden kleinen Fehler und jedes Detail." Das Inspizieren anderer Autos helfe ihm dabei zu lernen, deshalb werde er das auch beibehalten.



"Im Parc ferme komme ich am ehesten an die anderen Autos ran. Denn ich kann ja nicht in jede Garage reinspazieren und sagen: 'Hi, ich schaue mir nur euer Auto an und verschwinde dann wieder'."