Formel-1-Liveticker: Reaktionen zum Hamilton-Sensationswechsel

Haas will Fahrer-Feedback besser nutzen

Auch das hat Teamchef Komatsu verraten. Er erklärt: "Vergangenes Jahr war das subjektive Feedback der Fahrer zu den Schwächen des Autos eindeutig, aber wir waren nicht in der Lage, dies in unserem Entwicklungsprogramm zu berücksichtigen."



2024 sollen die Fahrer "eine stärkere Rolle" spielen, denn: "Als Ingenieure haben wir alle Daten von vielen Sensoren, aber das Einzige, was wir nicht tun können, ist, das Auto zu fahren und zu spüren, was vor sich geht."



"Wir müssen also in der Lage sein, das Feedback der Fahrer besser zu verstehen und darauf zu reagieren", so Komatsu. Und genau das wolle man in der neuen Saison tun.