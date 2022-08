Formel-1-Liveticker: Rechtsstreit und Tauziehen um Oscar Piastri?

Hamilton hofft: Für immer Freunde mit Vettel

Lewis Hamilton hofft, dass er auch nach Sebastian Vettels Karriereende weiter mit dem Deutschen befreundet sein und etwas mit ihm unternehmen kann. Er sagt, dass Vettel einer derjenigen im Paddock ist, die es weniger einsam machen. Vor allem im gemeinsamen Kampf um die WM hat er Vettel sehr schätzen gelernt. Und er findet es gut, dass sich Vettel für Dinge einsetzt.



"Als wir jünger waren, hatten wir keine Zeit, darüber zu sprechen, was wir in unserem eigenen Leben tun oder was uns wichtig ist. Und so haben wir mit der Zeit angefangen, uns gegenseitig zu sehen, diese mutigen Schritte zu machen und für Dinge einzustehen, an die wir glauben, und konnten uns gegenseitig unterstützen", sagt Hamilton.



"Er hat mich sehr unterstützt. Ich glaube, ich habe ihn auch unterstützt und erkannt, dass wir viel mehr gemeinsam haben als nur die treibende Leidenschaft. Er war es, der wirklich in das unbequeme Licht hinausgetreten ist und versucht hat, etwas mit der Plattform, die wir haben, zu machen. Und ich glaube, das ist für mich der Grund, warum er sich von allen anderen Fahrern, die hier waren, so sehr unterscheidet."