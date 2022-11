Formel-1-Liveticker: Red Bull bestätigt Ricciardo-Comeback

Shaila-Ann Rao verlässt FIA

Spätestens seit "Budgetgate" kennen die meisten Formel-1-Fans den Namen Shaila-Ann Rao. Diese war zunächst für die FIA tätig, zwischen 2018 und 2022 dann rund dreieinhalb Jahre für Mercedes, bevor sie im Juni zurück zum Weltverband wechselte.



Diese Mercedes-Verbindung passte Red Bull gar nicht. Da wird es die Bullen vermutlich freuen, dass Rao die FIA nun bereits wieder verlässt. Das hat der Weltverband soeben in einer Pressemitteilung bestätigt.



In dieser heißt es, Rao habe der FIA in einer "Übergangsphase" sehr geholfen. Diese Phase komme nun allerdings zu einem Ende, weshalb Rao die FIA jetzt wieder verlasse. Mohammed Ben Sulayem dankt ihr persönlich für ihren Einsatz.



Die komplette Pressemitteilung hier im Wortlaut:



"Shaila-Ann Rao returned to the FIA to assist the new Presidential Team during the transition period as Interim Secretary General for Motor Sport. Shaila-Ann successfully managed this transition period, providing valuable support and assistance to the FIA President and the organisation during this period which is now coming to an end. Shaila-Ann will now therefore be leaving the FIA following the end of the Formula 1 Season. The FIA thanks Shaila-Ann for her support during this period."



"Commenting, the President of the FIA Mohammed Ben Sulayem said:"



"On behalf of everyone at the FIA, I would like to thank Shaila-Ann for her invaluable contribution in her role as Interim Secretary General for Motor Sport during an important transitional phase for the organisation. In particular, Shaila-Ann has provided me with great support in respect to Formula 1, always acting with professionalism and integrity."