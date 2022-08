Formel-1-Liveticker: Red Bull dachte über Vettel-Rückkehr nach

Marko glaubt nicht an Vettel-Comeback

Gemeinsam mit Helmut Marko feierte Sebastian Vettel seine größten Erfolge in der Formel 1. Wir haben mit dem Österreicher gesprochen und ihn gefragt, ob er sich irgendwann ein Comeback des viermaligen Champions vorstellen könne.



"Nein. Ich glaube, das ist endgültig", sagt Marko und erklärt: "Er sitzt in keinem wettbewerbsfähigen Auto und ich glaube, er hat die Perspektive, dass das Auto nächstes Jahr regulär auf das Podium fahren kann, nicht gesehen."



Zudem erinnert er: "Er will sehen, wie seine Kinder aufwachsen. Ich finde seine Rede, die er auf Instagram veröffentlicht hat, sehr gut. [...] Ich bin sicher, dass sich jetzt verstärkt um das Thema Umweltschutz kümmern wird."



Das komplette Interview mit Helmut Marko, das am Samstagmorgen am Rande des Grand Prix von Ungarn am Hungaroring geführt wurde, erscheint am 14. August bei uns!