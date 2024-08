Formel-1-Liveticker: Red Bull darf nicht "in Panik verfallen"

Horner: Norris hätte viel öfter gewinnen müssen

Der Red-Bull-Teamchef sagt angesichts des kleiner werdenden Vorsprungs in der WM über McLaren: "Wir haben das Glück, dass sie zu Beginn des Jahres nicht so gut abgeschnitten haben, so dass wir einen Puffer von 70 Punkten haben."



"Es ist bemerkenswert, dass dies erst der zweite Sieg von Lando in diesem Auto ist", so Horner, der damit andeutet, dass der Brite eigentlich bereits deutlich mehr Siege auf dem Konto haben müsste.



Gleichzeitig weiß er aber auch: "Der Druck lastet auf uns, [auf den Sieg von Norris in Zandvoort] zu reagieren. Und wir sind es gewohnt, über die Jahre hinweg in Meisterschaftskämpfe verwickelt zu sein."



Das könnte nämlich ein weiterer Vorteil sein, denn Norris kämpfte noch nie um den Titel in der Formel 1 und auch bei McLaren ist es bereits Jahre her, dass man ernsthafte Chancen im Titelkampf hatte.

Foto: Motorsport Images

In Miami ist Lando Norris am Ziel seiner Träume angekommen. Der Brite gewinnt (etwas glücklich) sein erstes Formel-1-Rennen. Seitdem kämpft McLaren praktisch an jedem Wochenende um den Sieg, doch mehr als einmal sollte dieser am Ende nicht gelingen. Wir blicken auf die Patzer des britischen Rennstalls.