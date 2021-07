05:20

Welche neuen Beweise legt Red Bull heute vor?

Die große Frage lautet nun: Welche neuen Beweise wird Red Bull vorlegen? Viele gehen davon aus, dass erstmals auch Aussagen von Max Verstappen einbezogen werden könnten, schließlich konnte der Niederländer nach dem Unfall seine Sicht der Dinge nicht darlegen, da er im Krankenhaus durchgecheckt wurde.



Sky-Experte Martin Brundle glaubt: "Red Bull wird versuchen, mit GPS-Daten zu kommen, die belegen sollen, dass Hamilton viel schneller war als in anderen Runden und gar nicht vorhatte, die Kurve zu schaffen. Dass er Verstappen genutzt hat, um um die Kurve rumzukommen."



Der Brite geht davon aus, dass folgende Fragen am Nachmittag in der Anhörung diskutiert werden: "Hat [Hamilton] die Lenkung irgendwo aufgemacht, was wir vielleicht bisher noch nicht gesehen haben? Hätte er weiter rechts bleiben müssen? Hat ihm Max genug Platz gelassen? All solche Fragen."



Brundle ist davon überzeugt, dass der Silverstone-Crash noch "jahrelang" Gesprächsthema in der Formel 1 sein wird. "Und wenn er den Weltmeister entscheidet, dann werden wir darüber noch in Jahrzehnten reden. So wie damals bei Senna und Prost."