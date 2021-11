19:09

Nachgefragt: Entscheidet COVID die WM?

Im Paddock in Mexiko brechen die Abendstunden an, und an dieser Stelle war es das damit auch erst einmal. Am Freitag geht es dann los mit der Action auf der Strecke. FT1 beginnt um 18:30 Uhr unserer Zeit, FT2 steht ab 22:00 Uhr an. Und wir sind dann natürlich auch wieder mit einer neuen Ausgabe unseres Tickers am Start!



Zum Abschluss des heutigen Tages folgt noch der obligatorische Hinweis auf unser Analysevideo zum Medientag. Unser Chefredakteur Christian Nimmervoll (Hier geht's zu seiner Facebook-Seite!) und Kevin Scheuren haben dieses Mal über folgende Themen gesprochen:



- Mexiko: Vorteil Red Bull

- Entscheidet COVID-19 die WM?

- Perez: Verbietet ihm Red Bull zu siegen?

- Mick Schumacher

- Ferrari & Co.

- Hülkenberg sagt IndyCar-Wechsel ab

- Userfragen



Viel Spaß damit und bis später!