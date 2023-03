Formel-1-Liveticker: Red Bull für Mercedes "auf einem anderen Planeten"

McLaren: Saison 2009 als Vorbild

Während Aston Martin über den Winter riesige Fortschritte gemacht hat, startete McLaren mit vielen Problemen in die neue Saison - und ohne Punkte. Der neue Teamchef Andrea Stella betont allerdings, dass man die Kurve in diesem Jahr noch kriegen könne.



"Wir wollen das schaffen, was McLaren 2009 geschafft hat. Ich erinnere mich, dass sie da eine Menge Performance zurückgewonnen haben", so Stella. In der Tat holte McLaren 2009 in der ersten Saisonhälfte kein einziges Podium, gewann am Ende aber noch zwei Rennen.



Man habe auf jeden Fall das "Potenzial", das neue Auto besser als die Konkurrenten zu entwickeln, so Stella. Es gibt allerdings auch Gegenbeispiele für Saisons, in denen McLaren nach einem schwierigen Saisonstart nicht mehr die Kurve bekam.



Zudem scheint die aktuelle Entwicklung kein Zufall zu sein. Denn nachdem man die Saison 2020 noch auf P3 in der WM beendete, rutschte man ein Jahr später auf P4 und im Vorjahr schließlich auf P5 ab. Ein klarer Trend.



Aus McLaren-Sicht allerdings in die falsche Richtung ...