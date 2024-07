Formel-1-Liveticker: Williams bestätigt Vertragseinigung mit Carlos Sainz

McLaren: "Low Downforce" bleibt die Schwäche

Nach dem Doppelsieg in Ungarn wurde McLaren in Belgien wieder etwas auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Zwar war es mit P2 für Oscar Piastri noch immer ein gutes Rennen. Doch die Budapest-Leistung konnte man nicht wiederholen.



Für Andrea Stella ist das aber auch keine Überraschung. Denn der McLaren sei für Strecken wie Ungarn, die viel Abtrieb erfordern, jetzt zwar gut aufgestellt. Doch im "Low-Downforce"-Bereich müsse man noch immer nachlegen.



"Daher ist es für mich keine Überraschung, dass wir hier in Belgien nicht so konkurrenzfähig waren wie in Ungarn, und es ist auch keine Überraschung, dass wir bei gleicher oder etwas besserer Höchstgeschwindigkeit im zweiten Sektor immer noch ziemlich viel verloren haben", so der Teamchef.



Denn um auf den Geraden mithalten zu können, musste McLaren in Spa so viel Abtrieb vom Auto nehmen, dass man dafür die Stärke in den kurvigen Abschnitten verlor. Hier liege also noch etwas Arbeit vor dem Team, betont Stella.