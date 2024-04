Formel-1-Liveticker: Red Bull mit Motor für 2026 voll auf Kurs

Emotionale Abrechnung

Stoffel Vandoornes Karriere in der Formel 1 war nur sehr kurz, kürzer als es sich viele Experten gedacht haben. Der Belgier kam 2016 mit großen Vorschusslorbeeren zu McLaren, viele waren der Meinung, wir sehen einen zukünftigen Grand-Prix-Sieger, gar Weltmeister, aber daraus wurde nichts.



Nach zwei Jahren der Erfolglosigkeit an der Seite von Fernando Alonso war Schluss. In einem emotionalen Blogeintrag auf der Webseite von Aston Martin, wo er nun als Reserve- und Entwicklungsfahrer engagiert ist, lässt er den Weg und die Zeit in der Formel 1 Revue passieren:



"Der Weg in die Formel 1 war lang, und als ich es geschafft hatte, zeigte meine Zeit im Grid, wie schwierig dieser Sport sein kann. Man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Wenn man sich die Karrieren vieler Fahrer anschaut, dann entscheiden sich diese innerhalb der ersten zwei Jahre in der Rennserie. Wenn man sein Debüt in einem konkurrenzfähigen Auto gibt und regelmäßig unter den ersten drei oder fünf Plätzen landet, haben die Leute eine ganz andere Vorstellung von einem, von seinen Fähigkeiten und davon, ob man es als F1-Fahrer schaffen kann."



"Diese zwei Jahre in der Formel 1 waren hart, wirklich hart. Die Formel 1 war mein Traum, aber es lief nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Es brauchte so viel, um dorthin zu gelangen, aber als ich es geschafft hatte, machte es mir nicht so viel Spaß, wie ich es mir vorgestellt hatte", schrieb Vandoorne weiter.



Seine eigene Schlussfolgerung nach dem Ende der Saison 2018 war klar:



"Wenn ich ehrlich bin, brauchte ich Ende 2018 eine Pause von der Formel 1, ich brauchte ein anderes Umfeld, und seitdem hatte ich das Glück, in verschiedenen Serien und Autos mit verschiedenen Teams zu fahren, und so habe ich meine Leidenschaft - meine Liebe zum Rennsport - wiederentdeckt."