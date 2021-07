10:57

Thema Randsteine: Darum gab es keine Änderungen

Ein Thema hat uns am vergangenen Rennwochenende auch beschäftigt: die Randsteine! Am Freitag haben sich Mercedes und auch Red Bull über die hohen gelben "Baguette"-Kerbs am Ausgang von Kurve 2 bei Michael Masi beschwert, weil Valtteri Bottas und Max Verstappen beim Drüberfahren ihre Frontflügel beschädigt hatten. Der FIA-Rennleiter reagierte jedoch cool, Änderungen gab es keine.



Warum eigentlich nicht? Masi erklärte in seinem Briefing mit Journalisten gestern: Zunächst waren die Kerbs auch schon 2019 dort angebracht, das war also für kein Team eine Überraschung. Außerdem sind die Randsteine "zwei Meter" von der weißen Linie entfernt. "Man musste also komplett von der Strecke abkommen, um damit in Berührung zu gelangen."



Nach Diskussionen darüber im Fahrermeeting am Freitagabend habe sich die FIA die Sache noch einmal genau angesehen. "Ich habe mir die Kurve 2 angeschaut, um mich zu vergewissern, dass alles in Ordnung ist. Aber was noch wichtiger ist: Wir haben in diesem Jahr schon oft gehört, dass die Teams eine physische Grenze wollen, und das ist ganz klar eine." Daher gab es keine Änderungen für das restliche Wochenende.