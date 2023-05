Formel-1-Liveticker: Das erste Training in Miami jetzt live!

Domenicali: Sprint nicht an jedem Wochenende

Die Formel 1 hat in der Vergangenheit immer betont, das Sprintformat nicht an jedem Wochenende nutzen zu wollen. Das ist laut Stefano Domenicali auch weiterhin so - wenngleich das erste Sprint-Wochenende des Jahres in Baku "großartig" gewesen sei.



"Wir wollen eine begrenzte Anzahl [an Sprints] an vielleicht einem Drittel des Kalenders", erklärt der Formel-1-Boss. Denn der Sprint solle "etwas Besonderes" bleiben und sportlich und auch kommerziell einen Mehrwert bieten.



Sprints an jedem Wochenende seien daher keine Option. Grundsätzlich müssten alle Sportarten offen für neue Ideen sein, das gelte auch für die Formel 1. Warten wir also mal ab, ob da neben Sprintrennen in Zukunft noch andere Dinge kommen ...