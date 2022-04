Formel-1-Liveticker: Drei Teams wollen Haas-Untersuchung der FIA

Steiner hat Australien abgehakt

Zuletzt in Australien hatte es für das Haas-Team aber keine Punkte gegeben. In Imola hofft Teamchef Günther Steiner wieder auf eine bessere Form, nachdem es in Melbourne zuletzt nicht ganz glückliche Umstände gegeben hatte.



"Das ganze Wochenende war sehr schwierig. Es begann mit kleinen Problemen an Micks Auto und Kevin war nicht in Topform, weil er sich nicht wohl fühlte", sagt Steiner. "Trotz all dieser Hindernisse kamen wir dennoch in die Nähe der Punkte."



"Im Rennen hatten wir kein Glück mit den Safety-Cars, was unserer Strategie hätte helfen können, aber wir haben Australien hinter uns gelassen. Das ist nicht negativ gemeint, aber die Meisterschaft ist dieses Jahr sehr hart umkämpft, und man muss perfekt sein, um Punkte zu holen."



"Was ich mit nach Imola nehme, ist, dass das Auto immer noch gut funktioniert, und das werden wir auch in Zukunft tun. Ich hoffe, wir kommen in Imola mit weniger unglücklichen Zwischenfällen an."



Gibt es dann endlich die ersten WM-Punkte für Mick Schumacher?