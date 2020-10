05:02

Red Bull: 2021 Albon oder ein Neuzugang

Wer fährt 2021 an der Seite von Max Verstappen bei Red Bull? Die Chefetage betont weiterhin, dass man mit Alexander Albon weitermachen möchte. Doch was passiert, wenn dieser Plan nicht aufgeht, weil Albon nicht die gewünschten Leistungen bringt? Für diesen Fall hat Teamchef Christian Horner nun klargestellt, dass man sich außerhalb des eigenen Kaders umsehen würde.



"Unsere Präferenz ist eindeutig Alex. Aber wenn wir uns nach einer anderen Lösung umsehen müssten, dann müssten wir uns außerhalb des Fahrerpools von Red Bull umschauen", so Horner. Eine klare Absage an Pierre Gasly und Co. Zudem erinnert er: "Es sind einige Fahrer mit einer hohen Qualität auf dem Markt, die für das kommende Jahr ohne Job dastehen könnten ..."