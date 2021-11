06:00

Ricciardo freut sich auf letzten Sprint

In Brasilien findet am Wochenende der dritte und letzte Sprint in diesem Jahr statt. "Diese Wochenenden liefen für uns bislang ganz gut", grinst Daniel Ricciardo. Zur Erinnerung: In Silverstone belegte McLaren am Ende die Plätze vier und fünf, beim zweiten Sprint-Wochenende in Monza konnte man sogar einen Doppelsieg feiern.



Kein Wunder also, dass Ricciardo "positiv" auf das Rennen in Brasilien blickt. Gleichzeitig weiß er aber auch, dass McLaren nach dem "enttäuschenden Ergebnis" in Mexiko wieder in die Spur finden muss. "Zum Glück haben wir durch diesen Tripleheader die Möglichkeit, quasi sofort zurückzuschlagen", so Ricciardo.



Ziel in Sao Paulo seien Punkte. "Das Team ist hungrig und entschlossen", versichert der Australier. Zuletzt in Mexiko ist Ferrari in der WM an McLaren vorbeigezogen. 13,5 Punkte liegt die Scuderia im Kampf um P3 nun vorne.