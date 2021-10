02:54

McLaren-Erfolge 2021 auf Kosten von 2022?

Die Truppe ist Woking ist so etwas wie das Team der Stunde in der Formel 1. In Monza konnte Daniel Ricciardo den ersten McLaren-Sieg seit 2012 holen und in Sotschi war Lando Norris ganz kurz davor, sogar den zweiten Erfolg in Serie einzufahren. Die Frage lautet nun, ob man womöglich zu viele Ressourcen auf 2021 verschwendet haben könnte.



Zur Erinnerung: 2022 gibt es ein komplett neues Reglement. Und wegen der neuen Budgetobergrenze ist es für die Teams ein schmaler Grat, das aktuelle Autos weiterzuenteickeln, gleichzeitig aber auch 2022 nicht aus den Augen zu verlieren. Ralf Schumacher sieht das aber ganz entspannt. "Das kriegen die kompensiert", sagt er bei 'Sky'.



"Das ist eine Truppe, da ja auch unter finanziellem Druck gelitten hat in letzter Zeit", erklärt er im Hinblick auf McLaren und lobt, man sei zuletzt "sehr effizient" geworden. "Andreas Seidl weiß schon, mit den Mitteln umzugehen. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen", so Schumacher der ankündigt: "Die müssen wir nächstes Jahr auf der Liste haben, da bin ich mir sehr sicher."