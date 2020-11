04:49

Grosjean: IndyCar-Wechsel jetzt doch ein Thema

Die Zeit des Franzosen in der Formel 1 wird nach der aktuellen Saison mit seiner großer Wahrscheinlichkeit enden. Wie geht es danach für ihn weiter? Ursprünglich hatte er gesagt, dass er nicht in die amerikanische IndyCar-Serie wechseln wolle, weil er Angst vor den Ovalen habe. Mittlerweile sagt er jedoch, dass auch die IndyCars "eine Option" für seine Zukunft seien.



Hintergrund: Er habe sich den Kalender genauer angesehen und festgestellt, dass es gar nicht so viele Ovale gebe. Er habe auch schon mit Ex-Formel-1-Pilot Marcus Ericsson gesprochen, der seit 2019 ebenfalls dort fährt. Auch die Formel E und die WEC nannte Grosjean bereits als Möglichkeiten für seine Zukunft. Irgendwo wird er sicherlich unterkommen. Wir drücken natürlich die Daumen!