Formel-1-Liveticker: Regen angekündigt für Grand Prix in Spa

Steiners Höhepunkt in der Sommerpause

In der Formel-1-Sommerpause müssen die Teams die Arbeit ruhen lassen. Was Haas-Teamchef Günther Steiner daher gemacht hat? Nichts. Eine Woche lang. Das sei für ihn "der Höhepunkt" seiner Sommerpause gewesen, so meint er. Laut eigener Auskunft ist er mit der Familie ans Meer gefahren und hat auch die Hochzeit eines Haas-Mitarbeiters in Schottland besucht.



"Jetzt sind meine Akkus neu aufgeladen", sagt Steiner. Und auch Haas selbst hat nachgelegt: Nachdem in Ungarn nur Kevin Magnussen mit dem Update für den VF-22 gefahren ist, stehen nun zwei Update-Pakete bereit, sodass auch Mick Schumacher davon profitiert.



Ziel von Haas in den restlichen Saisonrennen ist laut Steiner, P7 in der Konstrukteurswertung "hoffentlich zu halten", meint er. "Das ist Aufgabe eins. Aufgabe zwei ist, noch auf P6 vorzurücken. Aber warten wir ab. Wir wollen uns steigern oder zumindest nicht weiter zurückfallen."