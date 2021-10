02:36

Das Qualifying in der Videoanalyse!

Du hast das Qualifying gestern verpasst? Kein Problem! Bring Dich einfach mit unserem Ticker von gestern oder unserem Analysevideo auf den aktuellen Stand. Stefan Ehlen und Kevin Scheuren haben gestern über folgende Themen gesprochen:



- Hamilton oder Bottas: Wer hat eigentlich die Poleposition?

- Musste Bottas langsam machen für Hamilton in Q3?

- Was ist drin für Hamilton im Rennen von P11?

- Strafe gegen Alonso?

- Verstappen: Keine Chancen gegen Mercedes

- Weshalb ist Ferrari in Istanbul so schnell?

- Fast mit Ansage: Mick Schumacher in Q2, genau wie Vettel

- Wetterausblick für das Rennen



Auch heute wird es am Abend natürlich wieder ein Analysevideo zum Rennen auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de geben. Die genaue Startzeit geben wir wie üblich im Laufe des Tages hier im Ticker bekannt.