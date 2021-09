04:01

Wie lange könnte die Formel 1 warten?

Planmäßig beginnt das Qualifying heute um 15:00 Uhr Ortszeit. Aber was passiert, wenn dann auch nicht gefahren werden kann? "Der entscheidende Faktor wird am Nachmittag das Licht sein", verrät Rennleiter Michael Masi und erklärt: "Die Sonne geht am Abend gegen 18:15 Uhr unter. Aber bei solchen Wetterbedingungen ist das Licht natürlich schon früher weg."



Sollte man das Qualifying also nicht bis zum späten Nachmittag starten können, wird es heute gar nicht mehr stattfinden. Masi erklärt, wenn es heute nicht klappen sollten, "dann werden wir das Qualifying am Sonntagmorgen abhalten." Das gab es zuletzt 2019 in Suzuka.