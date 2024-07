Silverstone-Sonntag in der Analyse: Hat McLaren den Sieg verschenkt?

Hamilton: "Das emotionalste Ende eines Rennens"

Wir bleiben eben bei Mercedes und hören uns noch an, was Lewis Hamilton bei Sky nach seinem Sieg gesagt hat: "Als ich über die Ziellinie gefahren bin, hat sich etwas gelöst, was ich viel zu lange in mir getragen habe."



"Es war das emotionalste Ende eines Rennens, das ich je erlebt habe. Ich habe noch nie geweint. Ich erinnere mich an Rubens Barrichello [2000]. Manchmal habe ich mich gefragt, warum das bei mir nie passiert ist", so Hamilton.



"Aber nach so einer schwierigen Saison 2021, nach der wir versucht haben, es wieder an die Spitze zu schaffen, aber als Team durch eine schwierige Zeit gingen, hatte ich große Zweifel in meinem Hinterkopf."



"Manchmal wollte ich nicht mehr weitermachen. Aber wieder aufzustehen, es zu versuchen, es heute zu schaffen, wieder zu gewinnen, das ist das tollste Gefühl, an das ich mich erinnern kann", so Hamilton.