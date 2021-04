05:17

Hamilton "in manchen Bereichen unschlagbar"

Was macht einen Formel-1-Piloten besonders? Was zeichnet einen siebenfachen Weltmeister aus? Und warum ist Lewis Hamilton in den vergangenen Jahren so dominant gewesen? Auf all diese Fragen scheint Pedro de la Rosa eine Antwort gefunden zu haben. Der Spanier, der Hamilton noch aus seiner Zeit bei McLaren kennt, erinnert sich: "Er war schon damals etwas Besonderes, als er zum ersten Mal in den McLaren einstieg."



"Es gibt einige Bereiche, in denen er unschlagbar ist", meint de la Rosa im Podcast 'F1 Nation'. "Wenn die Mischungen sehr hart sind, etwa bei den Wintertests, und sie lassen sich nicht so einfach auf Temperatur bringen - da ist er der Beste." Der Mercedes-Pilot verstehe es einfach, die Reifen schonend zu fahren.



"Seine Stärke kommt zum Tragen, wenn die Reifen abbauen. Er nimmt sehr viel Tempo in die Kurven mit, daher ist er nicht so abhängig vom Hinterreifen am Kurvenausgang", schildert der Spanier.