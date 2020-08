05:21

Apropos deutscher Sieg ...

Andreas Seidl ist bekennender Fan von Bayern München. Dementsprechend glücklich ist der McLaren-Teamchef nach Spa gereist, denn am vergangenen Wochenende haben die Bayern das Finale der Fußball-Champions-League gewonnen. "Es war ein tolles Spiel. Sehr taktisch. War schön anzusehen, wie sie es nach einem schwierigen Start in die Saison gemeistert haben."



"Ich finde es immer interessant, wie Teams plötzlich solche Energien und solchen Teamgeist freisetzen können", so Seidl, der parallel dazu übrigens auch das Indy 500 verfolgt hat, das am gleichen Abend stattfand. "Ich habe mir extra ein ganzes IT-System eingerichtet", lacht er und verrät: "Ich war mit allen Kanälen online, die verfügbar waren, in unterschiedlichen Sportarten."



Guter Mann, so habe ich es auch gemacht!