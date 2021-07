04:20

Nach Ersatz wird gesucht

Die Formel 1 will derweil an dem ursprünglichen Plan für 23 Rennen in diesem Jahr festhalten. Es gäbe "eine Reihe von Optionen, um den Platz zu ersetzen". In Melbourne hätte am 21. November, nach dem Brasilien-Grand-Prix am 7. November und dem Saudi-Arabien-Debüt am 5. Dezember gefahren werden sollen - also schon mitten in der Übersee-Saison. Für die üblichen "Stand-by-Rennen", wie etwa den Nürburgring, wird es daher schwierig.



Ob außerhalb Europas ein Ausweich-Grand-Prix gefunden werden kann, hängt natürlich auch von der Entwicklung der Pandemie ab. Über eventuelle weitere Double-Header auf einzelnen Strecken ist noch nichts bekannt.



Hier findet Du die stets aktuell gehaltene Übersicht zu der Kalender-Entwicklung.