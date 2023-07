Formel-1-Liveticker: Ricciardo über AlphaTauri in den Red Bull?

Wolff: Mercedes wird "sehr bald" auf 2024 umstellen

Noch hat Mercedes weitere Entwicklungen für den W14 in der Pipeline. Doch Teamchef Toto Wolff stellt auch klar, dass "sehr bald" der Punkt kommen werde, an dem man sich komplett auf das neue Auto für 2024 konzentrieren werde.



"Wir haben keine Wahl", stellt er klar und betont, letztendlich mache es keinen großen Unterschied, ob man die Saison auf P2 oder P3 in der WM beende. Es gehe darum, in Zukunft wieder um den Titel mitzukämpfen.



Und der Zug ist 2023 wohl abgefahren. "Das wird in diesem Jahr nicht passieren", weiß auch Wolff. "Wir müssen also unsere Augen auf das nächste Jahr richten", betont der Teamchef, der aber auch daran erinnert, dass die Regeln stabil bleiben.



"Es ist also nicht so, dass man nichts lernt, wenn man weiter an diesem Auto arbeitet. Es ist also eine Balance, die wir finden müssen", so Wolff.