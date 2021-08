05:10

Ricciardos Karriere in Bildern: Von HRT zu McLaren

Da wollen wir uns doch gleich einmal ansehen, wie Daniel Ricciardo überhaupt in die Formel 1 gekommen und über welche Umwege er schließlich bei McLaren gelandet ist ...

Foto: Motorsport Images

Am 1. Juli 1989 wird Daniel Joseph Ricciardo in Perth, Australien, geboren. Damals ahnte seine Familie noch nicht, welch großen Traum sich der Sonnyboy wenige Jahre später in Europa verwirklichen sollte: Formel-1-Fahrer. Wir blicken zurück auf seine Anfänge und seine bisherige Laufbahn!