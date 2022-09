Formel-1-Liveticker: Ricciardo will nicht um jeden Preis F1 fahren

Alpine: Fragezeichen nach Monza

Der Italien-GP war für die Franzosen nach Imola erst die zweite Nullnummer des Jahres. "Wir haben nicht erwartet, dass es so schwierig wird", gesteht Alan Permane und betont: "Ich dachte, es würde ganz gut gehen, und wir sind am Freitag absolut gut gefahren."



"Das ist die knifflige Sache, die wir nicht verstehen: Der Longrun ohne DRS, also mit vollem Luftwiderstand, sah gut aus, und wir waren schneller als McLaren und schneller als alle anderen, mit denen wir sonst unterwegs sind", wundert sich Permane.



"Sicherlich waren wir nicht so schnell wie die ersten drei Autos, aber es sah nicht so aus, als gäbe es irgendwelche größeren Dramen", so Permane. Doch im weiteren Verlauf des Wochenendes habe dann "einfach die Pace ein bisschen gefehlt."



"Beide Fahrer sagten, sie hätten Fehler [im Qualifying] gemacht, was untypisch ist, also ist das Auto eindeutig schwierig zu fahren gewesen", so Permane, der gesteht: "Wir haben also noch etwas Arbeit vor uns, um zu verstehen, was da los war."