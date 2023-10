Formel-1-Liveticker: Rosbergs Rat an Russell im Kampf gegen Hamilton

Mercedes: Austin-Update wichtiger für 2024

Es ist kein Geheimnis, dass Mercedes an diesem Wochenende noch einmal ein Update für den W14 an den Start bringen wird. "Wir werden einen geänderten Unterboden mitbringen, unser letztes größeres Update [2023]", berichtet Toto Wolff.



Der Teamchef erklärt: "Das wird uns hoffentlich einen kleinen Vorteil bringen, aber was noch wichtiger ist, es ist ein weiterer Meilenstein bei der Festlegung unserer Entwicklungsrichtung für den W15."



Denn der neue Unterboden soll zwar auch Performance bringen, vor allem aber die Richtung bestätigen, in die man 2024 gehen will. Das heißt aber nicht, dass man die aktuelle Saison bereits aufgegeben hat.



"Der Kampf um den zweiten Platz in der Konstrukteurs-Wertung hat sich in den letzten Rennen verschärft. Wir werden [...] weiterhin alles geben und versuchen, so viele Punkte wie möglich zu holen, um unseren Vorsprung zu vergrößern", so Wolff.



Mercedes liegt aktuell nur noch 28 Zähler vor Ferrari.