Formel-1-Liveticker: Daniel Ricciardo fit für Saisonauftakt

FIA bessert bei Safety-Car-Regel nach

Gestern ist eine aktualisierte Version der Sportlichen Regeln erschienen. Darin gibt es unter anderem eine kleine, aber bedeutsame Veränderung. Es handelt sich nämlich um eine Reaktion auf das kontroverse Saisonfinale 2021 in Abu Dhabi.



In Artikel 55.13 heißt es nun, dass "alle" ("all") überrundeten Autos das Safety-Car überholen müssen, während zuvor das Wort "any" verwendet wurde, was Raum für Interpretationen ließ und zu den Geschehnissen in Abu Dhabi führte.



Konkret sieht die korrigierte Regel im Wortlaut nun so aus:



"If the clerk of the course considers it safe to do so, and the message 'LAPPED CARS MAY NOW OVERTAKE' has been sent to all Competitors using the official messaging system, all cars that have been lapped by the leader will be required to pass the cars on the lead lap and the safety car."