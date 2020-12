07:12

Russell: Den Mercedes muss man ganz anders fahren

Bereits gestern hat der Mercedes-Neuling verraten, dass er sich erst einmal an den W11 gewöhnen musste. Unter anderem drückte er an diesem Wochenende das ein oder oder andere Mal einen falschen Knopf auf dem Lenkrad. Doch nicht nur in dieser Hinsicht musste er sich anpassen. "Der Fahrstil, den ich in der letzten Woche im Williams hatte, [...] hat nicht funktioniert", berichtet er.



Er müsse den W11 "ganz anders" fahren als den FW43, an den er gewohnt ist. "Der Mercedes hat viel mehr Grip", erklärt er. Zudem könne man mehr Speed in die Kurve mitnehmen, was für ihn "schwierig" gewesen sei. "Man musste das Auto einfach ganz anders fahren", fasst er zusammen. Wir sind sehr gespannt, was für ihn heute im Rennen geht!