Formel-1-Liveticker: Russell fordert Reaktion auf Zhou-Unfall

Wolff über WM-Chance: "Müssen realistisch sein"

Gestern lieferte Hamilton das wohl stärkste Mercedes-Rennen in diesem Jahr ab. Doch in der WM fehlen ihm weiterhin 88 Punkte auf Spitzenreiter Verstappen, Teamkollege Russell ist immerhin noch 70 Zähler weg.



"Ich glaube, wir müssen realistisch sein", sagt Toto Wolff daher im Hinblick auf die WM-Chance in diesem Jahr. "Uns ist die Strecke entgegengekommen und wir waren auf den beiden Reifen gut", betont er.



"Die Tendenz ist positiv, aber wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen. Es kommen noch ein paar Rennen, die uns guttun, mit schnellen Ecken. Aber insgesamt sind die anderen die Favoriten", stellt er klar.



Ganz abschreiben will er die WM aber auch noch nicht. "Es gibt immer leise Hoffnung. Vor allem nach der Performance heute. Wir haben gesehen, dass wir vorn an der Spitze mitspielen können", so Wolff.



Mal schauen, wie das am Wochenende in Österreich aussieht.