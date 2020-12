03:18

Hamilton: Start in Abu Dhabi hängt (auch) an Regierungen

Toto Wolff hat bereits verraten, dass George Russell noch einmal im Auto sitzen wird, wenn Lewis Hamilton bis Abu Dhabi nicht wieder gesund ist. Das wird sich erst im Laufe der Woche klären. Rennleiter Michael Masi erklärt, dass es letztendlich an den Regierungen von Bahrain und Abu Dhabi liege, ob Hamilton aus- beziehungsweise einreisen dürfe.



Hintergrund: Aktuell befindet sich Hamilton in Bahrain noch in Quarantäne. Und anschließend liegt die Entscheidung, ob man ihn dort einreisen lässt, bei Abu Dhabi. Zudem erinnert Masi daran, dass Hamilton auch noch das Testprotokoll der FIA erfüllen müsse. In erster Linie braucht der Weltmeister aber mal einen negativen Test, sonst wird das sowieso nichts.